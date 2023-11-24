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Ekonomi
TRT Haber 24.11.2023 16:27

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783 milyon 465 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 684 milyon 394 bin 142 lirası bitkisel ürün sigortası desteği, 60 milyon 130 bin 230 lirası zeytinyağı desteği, 16 milyon 766 bin 806 lirası sertifikalı tohum üretim desteği, 14 milyon 694 bin 699 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği, 7 milyon 479 bin 123 lirası uzman eller projesi desteği olmak üzere toplam 783 milyon 465 bin lira olarak yapılacak.

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