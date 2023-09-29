Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 29.09.2023 12:25

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemelerinin 991 milyon 519 bin 352 bin lirası Bitkisel Ürün Sigortası Prim Desteği, 41 milyon 763 bin lirası Uzman Eller Projesi Desteği, 34 milyon 14 bin lirası Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak yapılacak.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Merkez Bankası Başkanı Erkan, Meclis'te sunum yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
12:34
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
12:27
KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti
13:26
Putin, Wagner’in eski komutanı Troshev ile görüştü
12:23
Bakan Kacır: Proje yöneticisi aylık burs miktarını 66 bin 500 TL'ye çıkardık
12:12
Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde 820 deprem izolatörü kullanılacak
TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
TEKNOFEST İzmir, üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
FOTO FOKUS
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ