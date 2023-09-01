Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Bakan Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Ödemenin 56 milyon 189 bin lira olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, çiftçilere "Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.