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Ekonomi
TRT Haber 01.09.2023 19:59

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Bakan Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Ödemenin 56 milyon 189 bin lira olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, çiftçilere "Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. 

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Destek Ödemesi İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
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