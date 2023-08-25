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Ekonomi
TRT Haber 25.08.2023 09:56

Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "163 milyon 104 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

 

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İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
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