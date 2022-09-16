Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kirişci, "54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin, 23 milyon 556 bin 186 lirasını Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, 31 milyon 286 bin 995 lirasını da Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği oluşturdu.