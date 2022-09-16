Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kirişci, "54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Destek ödemelerinin, 23 milyon 556 bin 186 lirasını Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, 31 milyon 286 bin 995 lirasını da Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği oluşturdu.
54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 16, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/lu7aZA7EiY
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
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