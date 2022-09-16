Galataport İstanbul açıklamasına göre, dünyanın ilk yer altı terminali ile Boğaz’ın 1,2 km’lik en değerli tarihi bölgelerinden birini yeniden tanımlayan Galataport İstanbul, uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Galataport İstanbul, 14-15 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Seatrade Cruise Med fuarı kapsamında gerçekleştirilen, sektörün en prestijli ödül organizasyonu Seatrade Cruise Awards’un "Port of the Year-Yılın Limanı" kategorisinin kazananı oldu.

Galataport İstanbul, Amerika ve İngiltere gibi dünyanın önde gelen ülke limanlarının yarıştığı ödüllerde, küresel anlamda örnek gösterilen inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde getirdiği yeniliklerle bu kategoride ödüle layık görülen liman oldu.

Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün en önemli etkinliği olan Seatrade fuarlarının Nisan ayında Amerika’nın Miami kentinde gerçekleşen küresel organizasyonundan sonra, etkinliğin Avrupa ayağını oluşturan ve bu yıl İspanya’nın Malaga kentinde hayata geçirilen Seatrade Cruise Med’de de büyük ilgi gördü.

70 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının yer aldığı etkinlikte Galataport İstanbul’u temsil eden Liman İşletme yönetimi, iki gün boyunca pek çok oturum ve gerçekleştirilen toplantılar ile sektörün önde gelen oyuncuları ile bir araya geldi.

Dünyanın ilk yer altı terminali ve getirdiği operasyonel yenilikler ile sektörde fark yaratıyor

Galataport İstanbul’un en etkileyici özelliklerinden birini, İstanbul’un yer altı sarnıçlarından esinlenilen, Red Dot tasarım ödüllü dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali oluşturuyor. Limana gemi yanaştığında devreye girerek güvenlik (ISPS) alanını ayıran 176 adet hidrolik özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor.

Kapakların tekil olarak kontrol edilebilmesi, gümrüklü alanın limandaki gemi adedi ve boyutları bazında esnek bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Bu inovasyon sayesinde, 19. yüzyılın sonundan bu yana erişime kapalı olan Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç, misafirlere açık olmaya devam ederek, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline geliyor.

29 bin metrekarelik bir alana yayılan terminali ile birlikte aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip Galataport İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 150 gemi ve mürettebat dahil 450 bin yolcu gelmesi planlanıyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren ise yıllık mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunu ağırlayacağı öngörülüyor. Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul, Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Galataport İstanbul, bir sürdürülebilirlik projesi olma özelliğini de taşıyor. Şehrin tarihi limanını şehirle bütünleştiren Galataport İstanbul, bu yatırım ile sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlıyor.

Kullanılan özel soğutma sisteminden, atık yönetimine kadar çevresel sürdürülebirlik adına önemli faaliyetleri ile, Avrupa’nın LEED Platinum sertifikasına sahip en büyük ikinci projesi konumuna gelen Galataport İstanbul’u MedCruise Birliği geçtiğimiz yıl "Çevresel Sorumluluk Ödülü"ne layık gördü.

Galataport İstanbul, 2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde henüz açılmadan “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülünü aldı.

"Getirdiğimiz yeniliklerin uluslararası arenada ödüllerle karşılığını bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MedCruise Başkanı ve Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Galataport İstanbul’da Ekim 2021’den bu yana tam kapasite operasyonlarla kruvaziyer gemileri ve misafirleri ağırladıklarını ifade etti.

Ayan, "Nisan ayında katıldığımız dünya kruvaziyer sektörünün önemli temsilcilerinin bir araya geldiği Seatrade Cruise Global’in ardından, fuarın Avrupa ayağın oluşturan Seatrade Cruise Med’de de katıldığımız oturumlar ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarla büyük bir ilgi gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonlarına başladıkları tarihten tam bir yıl sonra sektörün en prestijli ödülleri arasında yer alan Seatrade Cruise Awards’dan "Yılın Limanı" ödülü ile dönmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Ayan, şunları söyledi:

"Galataport İstanbul olarak sektörde ezber bozan inovasyon çalışmalarımız ve operasyonel anlamda getirdiğimiz yeniliklerin uluslararası arenada ödüllerle karşılığını bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz."