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Ekonomi
TRT Haber 08.01.2024 13:07

Tarımda derecelendirme dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal amaçlı örgütlerin, devlet desteklerinde öncelik kazanmalarına yönelik derecelendirme uygulamasını başlattı. Son başvuru tarihi 31 Mart.

Tarımda derecelendirme dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarımsal amaçla faaliyet gösteren örgütler, 'todes.tarimorman.gov.tr' internet sitesi üzerinden 31 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri; 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazanacak.

Böylece tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacaklar. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden de yararlanabilecekler.  

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