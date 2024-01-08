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Ekonomi
DHA 08.01.2024 11:39

e-tebligatla 5 milyar 776 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 2019'dan itibaren uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla, 5 milyar 776 milyon 141 bin lira tasarruf sağlandı.

e-tebligatla 5 milyar 776 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 188 milyon 908 bin 31 tebligat, elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 5 milyar 776 milyon 141 bin lira tasarruf sağlandı.

Tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 6 bin 612 ton kağıt tasarrufu elde edildi ve böylece 112 bin 400 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor.

Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. 

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