Bakan Bayraktar: Yeni bir enerji verimliliği hareketi başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı" lansmanında konuştu.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti;

Türkiye, 2021 ve 2022'de enerji yoğunluğunu dünyada iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri oldu. 2022'de küresel enerji yoğunluğu iyileşmesi ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşirken, ülkemizin enerji yoğunluğu rekor bir gelişim göstererek yüzde 6,2 oranında düştü.

Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir enerji verimliliği hareketi başlatıyoruz. Bu doğrultuda, elde ettiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımak amacıyla, Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz.

Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle 2030'a kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör 2030'a kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkanı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.

Gerekli enerji dönüşümünü gerçekleştirmek ve hedeflerimize varmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını, nükleer enerjinin ve geçiş yakıtı olarak doğal gazın kullanılmasını, hidrokarbon kaynaklarının keşfini ve ekonomiye kazandırılmasını, enerji alt yapılarının dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirilmesini, hidrojen, kritik minareler, depolama ve dijitalleşme teknolojilerine yatırım yapılmasını, enerjinin hülasa tüm alanlarında yerli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını öncelikli konularımız olarak belirledik.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/77xI7SlEgE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2024

Net sıfır dönüşümünün arz tarafında destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısı enerji verimliliği uygulamalarıdır. Üretimi kısmadan ya da sunulan hizmet kalitesini düşürmeden fiziksel konforu ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliğinin mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle 2030 yılına kadar arz güvenliğinin sağlanması, sanayicimizin rekabet gücünün artması, enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması ve iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi için en önemli politika araçlarından birinin enerji verimliliği olacağını belirtmek istiyorum.

Enerji verimliliği uygulamaları ile enerjimizi daha verimli kullanıyoruz ve bu sayede talep artışını sınırlandırıyoruz. Enerji ihtiyacımızı daha temiz enerji kaynakları ile karşılıyor ve bu sayede emisyonlarımızı azaltarak enerji dönüşümümüzü sağlıyoruz.