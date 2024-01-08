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Ekonomi
AA 08.01.2024 11:05

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiği ifade edilen cevapta, uygulamanın başlamasından önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığı ve bu suretle önemli ekonomik, çevresel fayda elde edildiği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı Ekim 2016'dan bu yana 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar liradır. Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
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