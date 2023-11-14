Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.11.2023 15:34

Tarım makinelerinin deney işlemlerinde düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin tarım makinelerindeki teknolojik dönüşümlere daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla deney ve belgelendirme işlemlerinde düzenlemeye gitti.

Tarım makinelerinin deney işlemlerinde düzenleme

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının kredi, hibe, destek, proje gibi Bakanlık uygulamaları kapsamındaki deney ve belgelendirme işlemleri, piyasa denetimleri, deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerinin etkin şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve sahadan gelen taleplerin karşılanması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, yönetmelik kapsamında deneylere tabi tutulan aracın tarım tekniğine uygunluğunu belgeleyen deney raporu düzenlenmesi gerekiyor. Bu rapor alındıktan sonra firmalardan Ziraat Bankası kredilerinden faydalanmak için kredi uygunluk belgesi alması isteniyor. Bu belge, deney raporlarına göre düzenleniyor ve ikinci bir başvuru işlemi gerektiriyordu.

Yapılan değişiklikle kredi uygunluk belgesi talebi kaldırıldı. Böylece, iş akış süreci hızlandırıldı ve bürokrasinin azaltılması sağlandı.

Ayrıca, deney ilke metotları olmayan makinelerin deney sevkleri, yetkilendirilmiş kuruluşlara yapılamadığından teknolojik gelişmelerin çiftçilere yansıması gecikiyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle deney ilke metodu olmayan makinelerin, bu konuda çalışmaları bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlara sevki sağlanmış olacak. Böylece, işlemler hızlandırılarak çiftçilerin teknolojik dönüşümlere ulaşması kolaylaşacak.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Trabzon'da hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Sultan II. Mahmud'un imzasını taşıyan levhanın restorasyonunda sona doğru
16:49
Ambulans helikopter 8 aylık bebek için havalandı
16:45
İsrail şimdi de bir hastanenin acil girişine göz yaşartıcı gaz attı
16:40
Park halindeki kamyonetin camını çaldılar
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan'ın cenazesine katıldı
16:28
Ambargolara karşı kurulan ASELSAN, 48'inci yaşını kutluyor
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
Dalgıçlar, Van Gölü'nün yıllar önce yükselmesiyle su altında kalan antik yolda yürüdü
FOTO FOKUS
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
Gazze'ye yağmur yağdı: Filistinli çocuklar böyle sevindi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ