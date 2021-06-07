Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım Bakanlığı: Nişasta bazlı şeker kotası artırılmadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanlığı nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e çıkarılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Yüzde 2,5'lik kota uygulamasının devam ettiği vurgulandı.
Medyada nişasta bazlı şeker kotasının artırıldığına yönelik haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.
Söz konusu haberlerin doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada,"İddia edildiği gibi nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e çıkarılması söz konusu değildir, yüzde 2,5'lik kota uygulaması devam etmektedir" denildi.
Yeni bir düzenleme yok
Bakanlık açıklamasında nişasta bazlı şeker kotalarının 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile toplam kotanın yüzde 2 buçuğu olarak belirlendiği ifade edildi.
5 Haziran'da yayımlanan yönetmelikle bu kotalara ilişkin yeni bir düzenleme getirilmediği belirtildi.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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