Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemelerinin bu haftadan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için, 753 milyon 515 bin TL destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz."