Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hayvancılık destek ödemeleri bu hafta yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında; 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemelerinin bu haftadan itibaren yapılacağını duyurdu.
Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
"Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 201 bin 509 yetiştiricimizin, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için, 753 milyon 515 bin TL destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz."
Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu olsun.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 7, 2021
Destek bizden, üretmek sizden. pic.twitter.com/zN0NaiFEhw
Etiketler: Bekir Pakdemirli
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