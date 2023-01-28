Bakan Kirişci, sosyal medya paylaşımında,, belirlenen yatırım konularında il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde projeler hazırlanacağını ifade etti.

"Toplam proje bedelinin azami yüzde 75'ini Bakanlığımızca hibe olarak vereceğiz" dedi.

Kirişci, projeyle boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin, tarımsal üretime kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Projenin hedefleri arasında iklim değişikliği dikkate alınarak, uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi yer alıyor.

Projeyle katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması da amaçlanıyor.