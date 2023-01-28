Mesleki ve teknik liseler toplumsal gelişimde önemli bir role sahip. Katsayı adaletsizliğinin kaldırılması, sektörlerle yapılan iş birlikleri, üniversitelerin desteği, donanımlı okul binaları..

Meslek liseleri, eğitimin de üretimin de göz bebeği haline geldi.

5 bölgede, farklı alanlarda pilot eğitim veren yeni nesil mesleki ve teknik liseler kuruldu.

Verim arttıkça dönüşüm hızlandı

Meslek liselerine yönelik yapılan reformlar meyvelerini verdi. Meslek liselerinin öğrenci profili değişmeye başladı.

Liselere giriş sınavında yüzde birlik yüzde ikilik dilimlere giren öğrenciler meslek liselerine girebilmek için birbirleriyle rekabet halinde. Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de alanında ilk olan okullardan.

Geleceğin siber muhafızları sektörün kalbinde yetişiyor. Pilot okullardan biri de İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

İnsansız hava araçlarından, 3 boyutlu gözlüğe kadar bir çok proje lise sıralarında üretiliyor.

Meslek derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlık da hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de 293 mesleki ve teknik lise var

Teknolojiye meraklı gençlerin okullara talebi çok yoğun. Okullardaki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Ancak ön yargıları kırmak kolay değil. Türkiye'de eğitime devam eden 293 mesleki ve teknik lise var.

Gençlerin ellerinden çıkan ürünlerin ekonomiye katkısı 2 milyar lirayı buldu.

Erken yaşta başlayan mesleki eğitimin katkılarının artarak devam edeceği öngörülüyor.