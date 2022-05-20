Salgın sonrası kendi evini yapmak isteyenler arsa alımına yöneldi. Bu talebi fırsat bilen dolandırıcılar da tarım arazilerini 300-500 metrekarelik parçalara bölerek kooperatif veya çiftlik adı altında satmaya başladı. Ancak bu satışlar yasal değil çünkü tarım arazileri bölünemiyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün 175'inci yıldönümünde TRT Haber'e konuk olan genel müdür Zeki Adlı, tarım arazilerinin satışının Tarım Bakanlığı’nın iznine tabii olduğunu söyledi.

Bu arazilerin küçük parçalar halinde satışının mümkün olmadığının altını çizen Adlı, buralarda yapılaşmaya izin olmadığını da hatırlattı.

Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor. Web Tapu uygulaması hangi kolaylıkları sağlıyor? Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı @trthaber'de soruları yanıtladı. pic.twitter.com/48VxuCAcXN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2022

"Satış işlemi tapu memurunun huzurunda yapılmalı"

Bu alanlarda inşa edilen yapıların devlet tarafından yıkılabileceğini anlatan Adlı, tarım arazilerinin devletin onayı olmadan satılamayacağını ve noterlerde yapılan satış vaadi gibi sözleşmelerin de geçerli olmadığını söyledi:

"Normal bir satışın şu an için noterlerde veya başka bir yerde yapılması mümkün değil. Nikah akdi nasıl ki nikah memurunun huzurunda yapılıyor ise satış işleminin de tapu memurunun huzurunda yapılma zorunluluğu var şu anki mevzuat gereği."

Web tapu hizmeti dolandırıcıların önünü kesiyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, web tapu hizmeti ile dolandırıcıların önünü kesiyor. Çünkü alım satım yapacak olan kişinin vekaleti olsa bile, ıslak imza olmadan işlem gerçekleşmiyor.

Yapılan işlemlerle ilgili her aşamada mesaj gönderildiği için telefon numaralarını da güncel tutmak gerekiyor.