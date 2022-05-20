Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) faaliyetleri, Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu Tarım işletmelerinde 49 ana ve 12 baba kan hattı ile devam ediyor.

TİGEM'de 32 baş aygır ve 448 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılırken, atçılık işletmelerinde her yıl ortalama 360 baş yavru elde ediliyor ve 270 baş civarında tayın satışı gerçekleştiriliyor. Yetiştirilen tayların bir kısmı ise damızlık kadronun gençleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla kullanılıyor.

Satışlar Karacabey Tarım İşletmesi ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda

Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu Tarım işletmelerinde bu yıl satışa sunulacak taylar için satış tarihleri belli oldu.

Bu kapsamda 14 Haziran-25 Ekim'de 235'i koşu, 45'i safkan elit kategorisinde olmak üzere 280 tayın satışı yapılacak.

Koşu taylarının satışı Karacabey Tarım İşletmesinde, elit tayların satışı da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Gelir hedefi 50 milyon lira

Geçen yıl koşan atların yüzde 24'ü TİGEM yetiştirmesi atlardan oluşurken bu atlar, dağıtılan toplam ikramiyenin yüzde 34'ünü sahiplerine kazandırdı.

TİGEM, 2021'de gerçekleştirdiği 274 baş safkan Arap tayının satışından 45 milyon 260 bin lira gelir elde etti. Bu tutar son 10 yılın satış rekoru olarak kayıtlara geçti. Tutar ortalaması, koşu tayı için 106 bin lira, elit tay için 424 bin lira, genel ortalama ise 165 bin lira oldu.

Bu yıl ise tay satışlarından 50 milyon lira gelir bekleniyor.

TİGEM tarafından yetiştirilen tayların satış tarihleri şöyle:

İşletmelerin 2022 yılı koşu tayı satışı (Karacabey TİM)

Sultansuyu TİM

14 Haziran 2022

Karacabey TİM

28 Haziran 2022

Anadolu TİM

26 Temmuz 2022

ORTAK(Anadolu, Karacabey, Sultansuyu)

9 Ağustos 2022

İstanbul Veliefendi Hipodromu

Karacabey TİM

27 Eylül 2022

Sultansuyu TİM

11 Ekim 2022

Anadolu TİM

25 Ekim 2022