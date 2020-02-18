Türkiye, turizm açısından çok fazla seçeneğe sahip olan bir ülke. Bu nedenle de yerli ve yabancı turistler, güzelliklerini keşfedebilmek için Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, golf turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, dağcılık, kuş gözlemciliği...

Bunlar ülkemizin turizm seçeneklerinden bazıları.

Türkiye, kayak merkezleri, kaplıcaları, mağaraları, yaylaları, akarsularıyla milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin turizminde rekorlar yılı

2017 yılında 37 milyon 969 bin 824 kişinin tercih ettiği Türkiye'yi, 2018'de 46 milyon 112 bin 592, 2019'da ise 51 milyon 747 bin 199 turist ziyaret etti.

Böylece bir önceki yıl konan 50 milyon turist hedefi aşıldı. Türkiye, Dünya Turizm Örgütünün en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer aldı. Türkiye, aynı listede geçen yıl 8. sıradaydı.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Turizmde 2020 hedefi ise 58 milyon turist. Gelecek yıl için Türkiye'nin amacı, Dünya Turizm Örgütünün listesinde bir basamak daha yükselerek ilk 5'in içerisinde yer almak.

2017'de 26,2 milyar dolar olan turizm geliri 2018'de 29,5 milyar dolar, geçen yıl ise 34,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

[Fotoğraf: Getty]

En çok ziyaretçi aldığımız ülkeler

2019'da ülkemizi 45 milyon 58 bin 266 yabancı gezdi. Geçen yıl en çok ziyaretçi aldığımız ülkeler arasında ilk 5'te yer alan ülkeler şöyle sıralanıyor:

- Rusya / 7 milyon 17 bin 657

- Almanya / 5 milyon 27 bin 472

- İngiltere / 2 milyon 713 bin 464

- Bulgaristan / 2 milyon 562 bin 64

- İran / 2 milyon 102 bin 890

[Fotoğraf: Getty]

2020 Patara Yılı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla 2018 yılını Troia Yılı ilan etti.

Daha sonra da dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğunun ortaya çıkarıldığı Göbeklitepe'ye dikkat çekmek için 2019'u Göbeklitepe Yılı ilan etti.

Bakanlık, 2020 yılının teması için ise Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ni seçti.