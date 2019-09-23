Ekonomi
Süt fiyatı belirlemede yeni dönem23 Eylül 2019 Pazartesi 10:47 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:48
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde konuştu.
Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: süt fiyatı belirleme yağ protein Bekir Pakdemirli