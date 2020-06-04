Otomobil satış adetleri 2020'de önceki yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payının yüzde 65,52'den yüzde 70'e çıkması, satılan her 10 otomobilden 7'sinin otomatik vites olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, otomatik şanzımanlı otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 yükseldi.

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 65,52 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 70'e çıktı.

Mayıs sonunda otomobil pazarının yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu.

