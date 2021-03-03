Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şubatta fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber oldu
[Fotoğraf: AA]
Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.
Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15,06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında gerçekleşti. Bunu yüzde 14,11 ile kabak, yüzde 10,02 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta izledi.
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