Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,3420 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2772, en yüksek 7,4226 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,3615'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 7,3420'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 8,8730'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 10,2390'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20'nin altı görmesinin ardından yükselişe geçti. Parite, şu dakikalarda 1,2080 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise 90,8 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

3 Mart güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: