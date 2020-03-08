Türkiye bu yıl da ihracatta artışını sürdürüyor. İhracat Şubat ayında yüzde 2,3 artarak 14 milyar 700 milyon dolara çıktı.

En çok ihracat Almanya'ya

En çok ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi. Irak ve Birleşik Krallık da ihracatın fazla yapıldığı ülkeler oldu.

Gemi ve yat sektörü şubat ayının en güçlü performansına imza attı.

Mücevher ve yaş meyve sebze sektörlerinde de ihracat arttı.

205 ülke ve bölgeye kimyevi madde, 187 ülkeye çelik, hububat ve bakliyat, 185 ülkeye de elektrik-elektronik ihracatı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Otomotiv ihracatta başı çekiyor

İhracatın sektörlere dağılımına bakıldığında, ilk sırada 2 milyar 520 milyon dolarla otomotiv var.

Hazır giyim ve kimyevi madde sektörleri de dış pazara açıldı.

Şubat ayında bin 555 firma ihracata başladı.

Bu firmalar, 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En çok ihracat İstanbul'dan

İhracat yapan iller sıralamasında İstanbul ilk sırada. Kocaeli ve Bursa da ihracatta büyük paya sahip.

Şubat ayında 45 il ihracatını artırdı.

Kastamonu, Yalova ve Çorum ihracatını en fazla artıran iller oldu.

Kastamonu'nun ihracatı, bir yılda yüzde 84,3 arttı.

Çorum'da mücevher sektörü ihracatı yüzde 100’den fazla yükseldi.

Yalova'da gemi ve yat sektörü ihracatta öne çıktı.