Eğitimden istihdama, birçok farklı alanda yüz binlerce kadına ulaşıldı. Devlet destekleri kadınların gücüne güç kattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla derlediği bilgileri paylaştı.

Türkiye'de 2002'de toplam 6 milyon 122 bin kadın istihdam edilirken 2019 yılı ekim ayı itibarıyla bu sayı yaklaşık 9 milyona çıktı. Kadın istihdamında yüzde 50'ye yakın artış sağlandı.

"İşte Anne" projesiyle 22 bin kadına eğitim verildi

"İş'te Anne" projesiyle çalışma hayatına girmek isteyen 22 bin kadına eğitim verildi. 17 yılda 1 milyon 906 bin 23 kadın, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlandı.

Kadınların güçlendirilmesi için 20 milyon liralık pay ayrıldı

Türkiye genelinde 67 yeni kadın kooperatifi kuruldu. Kadınların güçlendirilmesi için 20 milyon liralık pay ayrıldı. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi ise 25 ilde başlatılacak.

Geçen yıl Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle ev hanımlarının "el emeği" gelir vergisinden muaf tutuldu. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için de 614 milyon liralık "eğitim" desteği sağlandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalık çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde, 56 bin kamu personeline seminerler verildi.