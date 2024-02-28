Şubat ayında 4,2 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, başta gümrüklü sahalar olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürdürüyor.

Geliştirilmiş risk analizi çalışmaları ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar gerçekleştiriliyor ve her geçen gün daha fazla kamu zararının önüne geçiliyor.

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, 2024 yılı şubat ayı itibarıyla, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, ülke ekonomisine zarar vererek haksız rekabet ortamı yaratan, akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çok çeşitli eşyanın kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam ediliyor.