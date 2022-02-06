Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 6 Şubat 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Ödemeler, 6-10 Şubat tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
T.C. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat’ta ödemelerini alabilecek.
???? Sevgili genç arkadaşlarım, şubat ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 6, 2022
Sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. pic.twitter.com/E4edIEQkLj
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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