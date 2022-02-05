Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdası
[Fotoğraf: AA]
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında icra alanında 432, Ticaret Bakanlığında 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığında 50, Türkiye Adalet Akademisinde 6, Hakimler ve Savcılar Kurulunda 83, Orman Genel Müdürlüğünde ise 39 kadro ihdas edildi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete İstihdam Recep Tayyip Erdoğan
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