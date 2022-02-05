Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik üretiminde hidroelektrik santralleri üçüncü sırada
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi. Bunun yüzde 16,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 898 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 731 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 958 bin 92 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 568 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür ve yüzde 16,4 ile hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 10 bin 615 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 322 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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