Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve su yönetim politikasının belirlenmesi hedeflenen 1. Su Şurası'nda, suda kayıp kaçak oranları önemli gündem maddesi olacak.

4 Ekim'de başlayacak şurada kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejiler belirlenecek.

Stratejiler doğrultusunda çiftçilerden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından bürokratlara kadar su ile ilgili tüm paydaşlarla su yönetim politikası belirlenmesi hedefleniyor.

Kayıp kaçak oranlarındaki gelişmeler konuşulacak

Gelecek 30 yıl için kayıp kaçakların azaltılması, bireysel farkındalığın artırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke sistemleriyle sulama randımanının yükseltilmesi gibi hedeflere ulaşabilmek için uygulamaya konulacak tedbirler ele alınacak. Su Şurası'nın hedefleri doğrultusunda elde edilen kazanımların su yönetimi ile ilgili hususlarda gelecek nesillere ışık tutması bekleniyor.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarının 2023 yılına kadar yüzde 30, diğer belediyelerdeki su kayıplarının 2023 yılına kadar yüzde 35 düzeyine indirilmesi hedefleniyor.

Su Şurası ile kayıp kaçak oranlarında dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmasını sağlayacak çalışmalar gündeme getirilecek.

Suyun sanayi sektöründe verimliliği de gündemde

Tarımsal sulamadan kaynaklı kayıplarla mücadele için yayımlanan Sulama Sistemlerinde Su Kullanımlarının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile mevcutta yüzde 46 olan sulama randımanının, 2024 yılında yüzde 55 seviyelerine yükselmesi hedefleniyor.

Su Şurası'nda konunun tekrar değerlendirilmesiyle bu oranı uzun vadede daha yüksek seviyelere çekecek çalışmalar planlanacak.

Şuradaki kazanımlarla suyun sanayi sektöründe de verimini artıracak faaliyetler belirlenecek.

1. Su Şurası'nın ardından yasalaşması beklenen Su Kanunu ile havza bazında su yönetimi gerçekleştirilecek, havza esaslı su tahsisleri yapılacak. Su kaynaklarının kullanılmasında öncelikler belirlenmiş olacak, suyun miktar ve kalite olarak yönetimi sağlanacak, su yönetimine paydaşların katılımı sağlanacak.