Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tescilli misket elmasında 12 bin rekolte bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın coğrafi işaret tescilli misket elmasında bu yıl rekolte yüz güldürecek. Misket elma üretiminde Türkiye üçüncüsü olan bölgedeki bahçelerden 12 bin tonun üzerinde elma toplanması bekleniyor.
Amasya'nın simgesi misket elmada hasat dönemi şenliklerle başladı.
Coğrafi işaret tescilli elma, bölgede 4 bin dekarlık alana kurulu bahçelerde yetiştiriliyor.
Bu yıl üretim beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Geçen yıl bizim üretimimiz yaklaşık 9 bin tonun üzerindeydi ama bu seneki beklentimiz 12 bin tonun üzerindedir. Yaklaşık yüzde 35 bir rekolte artışı söz konusudur” dedi.
Bölgede geçen yıl misket elma rekoltesi 9 bin ton olmuştu.
Etiketler: Amasya
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