Amasya'nın simgesi misket elmada hasat dönemi şenliklerle başladı.

Coğrafi işaret tescilli elma, bölgede 4 bin dekarlık alana kurulu bahçelerde yetiştiriliyor.

Bu yıl üretim beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Geçen yıl bizim üretimimiz yaklaşık 9 bin tonun üzerindeydi ama bu seneki beklentimiz 12 bin tonun üzerindedir. Yaklaşık yüzde 35 bir rekolte artışı söz konusudur” dedi.

Bölgede geçen yıl misket elma rekoltesi 9 bin ton olmuştu.