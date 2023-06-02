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Ekonomi
AA 02.06.2023 00:24

SPK'dan dört şirketin halka arzına onay

SPK, "A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ", "Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ", "Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ" ve "Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ"nin halka arzını onayladı.

SPK'dan dört şirketin halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Forte Bilgi'nin 12,12 liradan, Katılımevim'in 13,43 liradan, A1 Capital ve Pasifik Eurasia'nın 25 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurul, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'nin 46 milyon 697 bin 875 liralık, Kiler Holding AŞ'nin 975 milyon liralık, Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 2 milyar 392 milyon liralık, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 80 milyon 500 bin liralık, Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iç kaynaklardan 18 milyon 538 bin 423,05 lira ve kar payından 21 milyon 370 bin 951,95 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul ayrıca Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyon 500 bin liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.

SPK, Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) pay piyasasında 18.11.2022-05.12.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 69 bin 783 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İnceleme sonucunda 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 kişi hakkında 02.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını karara bağladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 52 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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