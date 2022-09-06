Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 04:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeli besicilikte destekleme ödemeleri belli oldu
Sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, Et ve Süt Kurumu tarafından besicilere karkas ağırlığına göre destek ödemesi yapılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 yıl besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu destek verecek.
Kesim anındaki karkas ağırlığı 201 ile 250 kilogram arasında olanlara 2,50 TL, 251 ile 300 kilogram aralığında olanlara 3,50 TL, 301 kilogram ve üzeri için de 5 TL destekleme ödemesi yapılacak.
Besiciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek.
Etiketler: Besicilik Destek Ödemesi Resmi Gazete
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