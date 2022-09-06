Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 yıl besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu destek verecek.

Kesim anındaki karkas ağırlığı 201 ile 250 kilogram arasında olanlara 2,50 TL, 251 ile 300 kilogram aralığında olanlara 3,50 TL, 301 kilogram ve üzeri için de 5 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Besiciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek.