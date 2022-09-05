İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatının ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13,1 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği anımsatıldı.

Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektör ise kimya oldu. Ülke ihracatından yüzde 13,8 pay alan sektörün dış satımı, ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 44 artışla 2,95 milyar dolara ulaştı.

Ağustos ayı ile birlikte üst üste altıncı kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk sekiz aylık dönemde gerçekleştirdiği 22,6 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 42 büyüdü.

"Net ihracatın büyümeye katkısı bu dönemde 2,7 puan oldu"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şunları söyledi:

"Ülkemiz ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrekte de yüzde 7,6 ile güçlü büyümesini sürdürdü. Net ihracatın büyümeye katkısı bu dönemde 2,7 puan oldu. Kimya sektörümüz de ihracat lideri olarak büyümeye en fazla katkıyı sağlayan sektörlerin başında geliyor. Sektörümüz ağustos ayında 2,95 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk sekiz aylık dönemde gerçekleştirdiğimiz ihracat yüzde 42 artışla 22,6 milyar doları aştı. Yılın başında 28 milyar dolar hedefimizi 30 milyar dolar olarak revize etmiştik. Bu şekilde devam edersek bu rakamı da aşacağımıza inanıyoruz. Tabii diğer yandan enerji maliyetleri, arz sıkıntıları, emtia fiyatları ve kur oynaklıkları başta olmak üzere finansal ve tedarik problemlerimiz de bulunuyor. Ayrıca en çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği’nde yaşanacak enerji ve ekonomi krizi özellikle son çeyrek ve gelecek yılın ilk çeyreğinde bizim için risk oluşturuyor. Dolayısıyla yüksek katma değer sağlayacak kimya sektörümüze yatırımların hızla hayata geçirilmesi ve firmalarımızın ölçek büyütmesi büyük önem arz ediyor."

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

İtalya, ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. En çok ihracat yapılan 10 ülke listesinde İtalya'yı Rusya, ABD, Hollanda, Güney Afrika, Irak, Romanya, Almanya, İspanya ve İngiltere izledi. Ağustosta ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 1.284 ile Güney Afrika'da oldu.

Ağustosta İtalya'ya yapılan kimya ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 195,11 artarak 201 milyon 23 bin dolara ulaştı. Ağustosta İtalya'ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "gübreler", "organik kimyasallar" ve "anorganik kimyasallar" oldu.

2022 yılı ocak-ağustos döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, İtalya, ABD, Romanya, Güney Afrika, Almanya, Lübnan, İspanya, Irak ve Rusya olarak sıralandı.

Ağustosta en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildi

Ağustosta kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı 870 milyon 581 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 819 milyon 769 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 308 milyon 714 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. "Anorganik kimyasallar"ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise, "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "gübreler", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "organik kimyasallar" oldu.