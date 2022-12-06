Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yaklaşık 1 yıldır Şırnak’ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir."

“Elektirik ya da doğal gaz için zam söz konusu değil”

"Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor."