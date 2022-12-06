Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni sıkı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Kavcıoğlu, rezervlere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin 125 milyar dolara çıktığını söyleyen Kavcıoğlu, "Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" şeklinde konuştu.

-Yeni yılda enflasyon nasıl seyredecek?

-Merkez Bankası rezervlerindeki artış devam edecek mi?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gündeme dair merak edilenleri @trthaber özel yayınında yanıtlıyor. https://t.co/Qswx9ta1Vm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2022

Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikararı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak.

"Enflasyon artık gerilemeye başladı"

Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikararını inşallah sağlamış olacağız.

Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.

Pandemi, birikmiş taleplerin oluşması, tedarik sıkıntıları yani uluslararası sorunlar başlayınca dünyayla birlikte bizde de sorunlar çıktı. Faiz indirimiyle birlikte kur ve faiz oranlarında bir denge oturdu. Bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim.

[Enflasyondaki gerileme sürer mi?]

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu: Aldığımız tedbirler, uyguladığımız politikaların etkisiyle de baz etkisi dışında da enflasyondaki gerilemeyi hep beraber göreceğiz.https://t.co/d5s10uoED3 pic.twitter.com/36B3C1D9OO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2022

Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ'lerde 20-25'lere kadar dayanıyor.

Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus.

Faiz indirimleri

Ülkelerin potansiyellerini değerlendirmek lazım. Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almak mümkün değil. Türkiye'nin üretim potansiyelini sürdürmesi için birinci olarak finansman maliyetlerini düşürmek lazım. Türkiye Ekonomi Modeli; yatırım, istihdam, üretim, ihracat... Biz bunu uyguluyoruz. Sadece portföylerle gelen parayla faizi artırmaktan başka çareniz kalmıyor.

Türkiye'nin üretim potansiyeli

Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikararını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor.

Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu: Türkiye Ekonomi Modeli; yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Biz kendi tedbirlerimizi aldık.https://t.co/d5s10u7BB3 pic.twitter.com/nP3HNaRXED — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2022

Kredilere erişim

Kredilerin istediğimiz alanlara son dönemde istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Bankalarla bu durumları görüştük. Haziran ve temmuz ayında tedbirleri uygulamaya başladık. Yatırım kredilerin hiçbir kısıtlama yok. KOBİ'lerde de aynı şekilde. Biz üretim yapan firmalara kredi konusunda kolaylık sağlıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun 'dolar' iddiası

Ülkeyi yönetmeye talip olan insanların söylememesi gereken şeyler. Merkez Bankası olarak yaptığımız işlemleri farklı şekilde anlatmak ülkeye zarar verir.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu: Dünyada 2022 yılının başından bugüne rezervi artan tek merkez bankası TCMB. (Altın rezervi) Dünyadaki ilk 5'e falan giriyoruz. (Döviz) Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.https://t.co/d5s10u7BB3 pic.twitter.com/BbK6QihsUs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2022

Merkez Bankası'nın rezervleri

Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.

Bugün TCMB artık her gün rezerve katkı yapan, çeşitli kaynaklardan rezerv sağlayan bir merkez bankası haline geldi.

Kur Korumalı Mevduat Sistemi

Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin Merkez Bankası'na bir yükü yok. Bizim işlerimiz Hazine işleriyle biraz daha farklı. Sürdürülmesinde bir sakıncası yok bence kur korumalı mevduat sisteminin. Dönemine ve sürecine göre kullanılabilir bir politika. Kur korumalı mevduattan çıkışlar başladı. Enflasyondaki düşüşü vatandaşlar hissettiği zaman vatandaşlar tarafından çıkışlar görülecektir. KKM ile bankalar uzun vadeli, düşük faizli kaynak sağladı.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu: Merkez bankalarının büyük bir kısmı zarar ediyor. Bizim görevimiz kar etmek değil. Görevimiz, ülkenin para politikasını en iyi şekilde uygulamak.https://t.co/d5s10u7BB3 pic.twitter.com/o30waY0MFg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 6, 2022

"Görevimiz, ülkenin para politikasını en iyi şekilde yürütmek"

Merkez Bankası yıllık bilanço açıklar. MB'nin kar ve zarar kalemleri de farklıdır. Dünyada merkez bankaları zarar ediyorlar. Çok büyük zarar açıklayan merkez bankaları var. Bizim görevimiz kar etmek değil. Görevimiz, ülkenin para politikasını en iyi şekilde yürütmek.

Şu ana kadar 500'ün üzerinde firma yatırım kredisi kullandı. Bu kredilerle şu an 62 ilde yatırım yapıldı. 81 ile yaydığımızda amacımıza ulaşacağız.

Küresel ekonomide resesyon endişesi

Bizim temel politikamız yatırımları, üretimi artırmak. Ağustos ayında ilk faiz indirimine gittiğimizde resesyon ve durgunluk endişelerine karşı adım attık. Faiz indirimiz bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Finansman maliyetleri de süreçte olumlu katkı yaptı. Kredilerin potansiyel olarak artması yatırımlarda yardımcı oldu. Daha da yolumuz var... Bu bizim büyümemize yardımcı olacaktır. 2 yıldır sürekli büyüyen 3 ülkeden biriyiz. 60-65 civarında yıl sonu enflasyon bekliyoruz.