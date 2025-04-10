Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.04.2025 13:39

Şimşek petrol fiyatlarını değerlendirdi: Enflasyon hedefin altında gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini söyledi.

Şimşek petrol fiyatlarını değerlendirdi: Enflasyon hedefin altında gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından gazetecilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Enflasyon Mehmet Şimşek Donald Trump Petrol
Sıradaki Haber
Türkiye, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Endonezyalılar için Türkiye bir medeniyet
14:27
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
14:30
Geçen yıl 355 cemevinin onarım talebi karşılandı
14:18
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
14:14
BUDO seferlerine hava engeli
14:15
Meteoroloji'den Ankara için kar uyarısı
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ