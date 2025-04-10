Türkiye'nin "Lonca Portalı" on binlerce işletmeyi dünyaya bağlıyor

Ürün ve hizmetlerini dijital ortama da taşıyan Türkiye, bu sayede sanayide çarkların hızlı dönmesinin önünü açıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu kapsamda attığı adımlardan biri olan "Lonca Portalı" 10 yıldır işletmeleri aynı ortamda buluşturuyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarlar örgütlenerek "lonca" adı verilen organizasyonla mesleki dayanışma sergiliyordu. Bakanlığın yaptığı çalışmayla bu sistem dijital ortama taşınmış oldu. Portal, "lonca.gov.tr" internet adresinden 13 Mayıs 2015'ten bu yana faaliyet gösteriyor.

Kullanıcılar, bu sayede şehir şehir dolaşmak yerine siteye girerek, ihtiyaçlarına en uygun firmaya hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor.

Uygulamayla 81 ildeki on binlerce firma ile kömürden gıdaya, tütünden giyime, kağıttan eczacılığa, mobilyadan bilgisayar programlamaya kadar 30 ürün grubundaki 100 binlerce ürüne tek tıkla erişilebiliyor. Bu sayede Türk firmaları yerel ölçekte bile faaliyet gösterse dünyanın herhangi bir yerinden arandıklarında ulaşılabiliyor. Portal bu yönüyle on binlerce işletmeyi dünyaya bağlıyor. Uygulama, girişimciler, ithalatçılar, ihracatçılar ve araştırmacılar açısından önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

Sitede yer alan bilgiler doğrultusunda buradaki günlük ve toplam ziyaretçi sayısı da görülebiliyor. Buna göre, söz konusu portala 13 Mayıs 2015'ten bu yana 1 milyon 854 bin 467 kişi ziyaret etti.

Firmalara ilişkin bilgiler tek adreste

Portal sayesinde, herhangi bir alana yönelik firma veya işbirliği arayanlar, kayıtlı tüm işletmeleri listeleyebiliyor, onların adreslerine, telefonlarına, internet sitelerine ulaşarak ürünlerini görüntüleyebiliyor.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletme ve ürünlerin bilgisine ulaşılması amaçlanan uygulamayla, "kim, neyi, nerede üretiyor" sorularına kolayca yanıt bulunuyor. "Ürün kodu, Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi (PRODTR), ürün tanımı ve sektör" gibi bilgilere de buradan ulaşılabiliyor.

Sitede "ürün grubu adı", "ürün tanımı", "firma adı" ve "ürün kodu" seçenekleriyle filtreleme yapılabiliyor. Öte yandan kullanıcılar anahtar kelimeleri kullanarak da özel arama gerçekleştirebiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan hizmete kolay ve hızlı yoldan ulaşılabiliyor.