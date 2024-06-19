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Ekonomi
AA 19.06.2024 12:22

Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye 185 milyar liralık katkı sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını, geri dönüşüm ile atıklardan 185 milyar lira kazanç sağlandığını açıkladı.

Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye 185 milyar liralık katkı sağlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık" projesi kapsamında, 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranı, 2023'te yüzde 35'e yükseldi. 2035'te geri kazanım oranının yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor.

Küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılırken, geri dönüşüm ile atıklardan 185 milyar lira kazanç sağlandı.

5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi

Projeyle 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, ülke genelinde 21 milyon kişiye de Sıfır Atık eğitimi verildi.

Türkiye'de şu ana kadar yapılan çalışmalarla 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi.

"Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya hedefiyle atıkları dönüştürdüklerini belirtti.

Özhaseki, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen, çevre projelerinin öncüsü Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz. Dünya ortak evimiz, evimizi evlatlarımız için tertemiz tutacağız." ifadelerini kullandı.

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Sıfır Atık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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