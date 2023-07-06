Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.07.2023 12:54

Sıfır Atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık hareketiyle 2017'den bugüne kadar 45,5 milyon ton atık dönüştürüldü, 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

Sıfır Atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" ile geri dönüşümde sağlanan kazanımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve dünyaya örnek olan Sıfır Atık hareketiyle, dünyayı yarınların sahibi çocuklar için koruduklarını ifade eden Özhaseki, "2017 yılından bugüne Sıfır Atık ile 45,5 milyon ton atığı dönüştürdük, 432 milyon ağacı kesilmekten kurtardık, 4,9 milyon ton sera gazı salımını önledik, enerji, su, petrol ve depolama alanı tasarrufu sağladık, 96 milyar lira ekonomik kazanç elde ettik" sözlerini kullandı.

711 milyon metreküp su tasarrufu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Sıfır Atık'la bugüne kadar 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer atık geri dönüştürüldü.

Bakanlık tarafından lisans almış işletmelerce işlenen atıkların geri dönüşümüyle 703 milyon kilovatsaat enerji, 711 milyon metreküp su, 82 milyon metreküp depolama alanı, 108 milyon varil petrol tasarrufu sağlandı. Sıfır Atık'la 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlenirken, 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Sıfır Atık" hareketi ile 2016’da yüzde 13 olan geri kazanım oranının, bu yıl yüzde 35’e yükseltilmesi hedefleniyor. 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Karavana talep bir yılda 3'e katlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Eskişehir'de 11 milyon 650 bin boş makaron ele geçirildi
14:48
İstanbul'da fabrika yangını
14:43
BM'den İsrail ve Lübnan'a "itidal" çağrısı
14:41
Kremlin’den Prigojin açıklaması: Takip etmiyoruz
14:40
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:34
Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon
Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor
Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor
FOTO FOKUS
38 yıl önce çekilen fotoğraflarını ilk kez gördüler
38 yıl önce çekilen fotoğraflarını ilk kez gördüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ