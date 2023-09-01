Sezon açıldı, fiyatlar düştü

Sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini aldı.

Gelibolu Balık Hali'nde yasak sonra bazı türlerde bolluk yaşanırken sardalye balığının kilogram fiyatı yarı yarıya azaldı.

Yasak öncesi kilogramı 200 liradan tezgaha çıkar sardalyenin fiyatı 100 liraya geriledi.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Hal esnafından Erol Gül, yaptığı açıklamada, yasağın sona ermesiyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Sardalyanın bölgenin en önemli simge balığı olduğunu aktaran Gül, "Sardalya ucuzladığı gibi diğer balık çeşitleri de ucuzlamaya başladı. İleriki günlerde bu fiyatlar daha da düşecek. Özellikle sardalya şimdi ızgara yapmak isteyenler için tam zamanı" dedi.