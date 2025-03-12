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Ekonomi
AA 12.03.2025 11:23

Şehirlerarası otobüslerde 'Aile Yılı' indirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtı.

Şehirlerarası otobüslerde 'Aile Yılı' indirimi

Bakanlık oluruyla düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

"Otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek"

Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Aile Yılı
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