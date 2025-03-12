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Ekonomi
AA 12.03.2025 11:15

İnşaat maliyetlerindeki artış 49 ayın en düşüğünde

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış ocakta yüzde 26,61'e gerilerken, bu veri son 49 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

İnşaat maliyetlerindeki artış 49 ayın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, inşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 9,1 oldu.

Ocakta işçilik endeksinde gerçekleşen aylık yüzde 23,58'lik yüksek artışa rağmen inşaat maliyetlerindeki yıllık yükseliş yüzde 26,61 oldu. Bu veri son 49 ayın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Maliyet artışlarının bundan önce daha düşük görüldüğü ay yüzde 25,02 ile Aralık 2020 idi.

Bu tarihten sonra yükselen inşaat maliyetleri Eylül 2022'de yüzde 119,83 ile zirve yapmış ve sonrasında düşüşe geçmişti. Aradan geçen sürede dalgalı bir seyir izleyen endeks, Haziran 2024'ten (yüzde 66,12) bu yana hızlı düşüş gösterdi.

Öte yandan inşaat maliyetlerindeki artış bir yıl sonra ilk kez TCMB Konut Fiyat Endeksi'ndeki (KFE) yükselişin altında kaldı. Ocakta TCMB konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 31,9 artmıştı.

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