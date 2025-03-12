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Ekonomi
TRT Haber 12.03.2025 11:04

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın yıl genelinde sürdürülebilir seviyede kalmasını beklediklerini belirterek, sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynakla dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari açığın ocakta 11,5 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "Önümüzdeki dönemde artmasını öngördüğümüz cari açığın yıl genelinde Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan 28,6 milyar dolar ve milli gelire oranla yüzde 2'nin altında, sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının cari açıktaki düşüşün de katkısıyla son 2 yılda 5,4 puan iyileştiğine, yüzde 18,6 ile uzun dönem ortalamasının altına gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece dış dengeye ilişkin kırılganlıkları önemli ölçüde bertaraf ederek ekonomimizi daha dirençli ve güçlü hale getirdik. Sürdürülebilir cari denge ve uzun vadeli kaynak ile dış finansman ihtiyacını azaltmaya ve finansmanın kalitesini iyileştirmeye devam edeceğiz."

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