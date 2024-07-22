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Ekonomi
AA 22.07.2024 12:40

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos'ta yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 5 Eylül belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak.

Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 28 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, yazılı sınavı da geçen adayların mail adreslerine iletilecek. Sınavda başarı sağlayanların isimleri Sayıştayın internet sitesinden ilan edilecek.

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