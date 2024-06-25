Savunma sanayiinin devleri 'Türk sanayinin devleri' listesine damga vurdu

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı.

Türk savunma sanayisi şirketleri listedeki başarılarıyla dikkati çekti.

Listede, üretimden satışlara göre yapılan sıralamada savunma sanayisi adına en üst sırada milli hava araçlarının tasarım ve üretimini gerçekleştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yer aldı. TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 lira üretimden satış rakamıyla 13 basamak yükselip 17'nci oldu.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, 53 milyar 625 milyon 427 bin 894 lira ile 1 basamak ilerleyerek 19'uncu sırada yer buldu.

Roket, mühimmat ve füze teknolojilerinde Türk savunma sanayisinin en önemli üreticisi konumundaki Roketsan, 22 milyar 472 milyon 676 bin 14 lira üretimden satış bedeliyle 15 basamak ilerleyerek 50'nci sıraya çıktı.Ticari ve askeri kara araçları üreticisi Otokar ise 19 milyar 738 milyon 359 bin 970 lira ile 38 sıra yükseldi ve 59'uncu basamakta yer buldu.

Havacılık motorları konusunda Türk savunma sanayisine katkı sağlayan TUSAŞ Motor Sanayii, 9 milyar 872 milyon 597 bin 81 lira ile 50 sıra tırmanarak listede 140'ıncı sıraya ulaştı.

Ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC Otomotiv, 9 milyar 295 milyon 862 bin 782 lira ile 19 basamak geriledi ve 150'nci sırada yer aldı.

Askeri kara araçlarıyla 345 basamak atladı

Askeri kara aracı üreticisi FNSS, 8 milyar 137 milyon 480 bin 986 lira ile 345 basamak yükseldi ve 167'nci sıraya çıktı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde ağır silah sistemlerindeki katkısıyla dikkati çeken Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, 7 milyar 787 milyon 621 bin 255 lira ile 44 basamak geriledi ve 181'inci oldu.

Yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, 6 milyar 196 milyon 282 bin 144 lira ile 17 basamak yükseldi ve 235'inci sırada yer buldu.

Sivil sektörlerin yanı sıra savunma sanayisine yönelik yaşam alanları ve özel yapılar oluşturan Dorçe Prefabrik, 6 milyar 196 milyon 109 bin 360 lira ile 236'ncı sıradaki yerini korudu.

Ticari çözümleri yanında askeri araç ve güç grupları üreten Tümosan, 6 milyar 8 milyon 249 bin 915 lira ile 51 sıra yükselip 240'ıncı oldu.

Ticari ve askeri kamyonlar ve çekici sistemleri üreten Koluman Otomotiv, 5 milyar 767 milyon 404 bin 967 lira ile 164 basamak ilerleyip 254'üncü sırada yer buldu.

Türk savunma sanayisinin hafif ve orta kalibre ateşli silah üreticisi Samsun Yurt Savunma, 3 milyar 443 milyon 72 bin 198 lira ile 320 basamak çıkarak 424'üncü sıraya ulaştı.

Hava platformları için çeşitli çözümler üreten Alp Havacılık, 3 milyar 347 milyon 429 bin 856 lira ile 27 sıra yükselerek 444'üncü oldu.

FNSS ve Samsun Yurt Savunma, geçen yılki başarılarıyla ilk 500 firma arasına girdi.