Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe ile görüşmesine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kabul ettiği Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladığını anımsatan Şimşek, görüşmenin makamında gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesinin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, gündeme getirilen konuların şeffaflıkla anlatıldığını dile getirdi.

Şimşek, "Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik" dedi.

Bakan Şimşek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez" sözleriyle konuşmasını tamamladı.