COVID-19 salgını sonrası Gürcistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerinin yeniden ivme kazanması, Sarp Sınır Kapısı'nda hem yolcu hem de tır ve diğer araç geçişlerinde artış yaşanmasını sağladı.

Kara hudut kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan biri olan Sarp'ta 2 milyon 519 bin 913 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, 2 milyon 560 bin 815 yolcu da yurt dışına çıktı.

Gelen yolcu sayısı 2021'e göre yüzde 454, giden yolcu sayısı ise yüzde 407,5 artış gösterdi.

Toplamda 5 milyon 80 bin 728 yolcunun geçiş yaptığı Sarp'ta, en fazla geçiş 335 bin 541 gelen, 356 bin 172 çıkan yolcuyla aralık ayında yaşandı.

Tır, otobüs ve otomobil geçişleri de arttı

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen sene 329 bin 271 giriş, 396 bin 225 çıkış olmak üzere toplam 725 bin 496 araç geçişi gerçekleşti.

Söz konusu araçların 368 bin 520'sini ticaret amaçlı giriş çıkış yapan tır, kamyon ve tankerler oluşturdu.

Geçen sene 2021'e kıyasla tır geçişleri yüzde 3, otobüs geçişleri yüzde 244, otomobil geçişleri ise yüzde 340 arttı.

Kaçakçılığa geçit verilmedi

Öte yandan, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde 138 milyon 119 bin 727 liralık farklı türlerde ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarına ilişkin 175 kişi hakkında adli işlem yapılarak dava açılırken, toplam 12 milyon 21 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

"Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi bakımından önemli bir gelişme"

Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, COVID-19 salgını sonrası Sarp'ın eski günlerine döndüğünü söyledi.

İhracat rakamlarında da yüzde 15'lik artış olduğuna işaret eden Üçüncü, "Bu durum bizi memnun etti. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi bakımından önemli bir gelişme. Sayın Valimizin de destekleriyle gümrük sahamızdaki işlemleri yasalara uygun, en hızlı şekilde gerçekleştirmek ve kaçakçılığı önlemek için 7 gün 24 saat boyunca tüm personelimizle çalışıyoruz." dedi.

Üçüncü, Sarp'a sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinden tır geldiğini ve Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gittiğini belirtti.

Türkiye'den yurt dışına çıkan tırların yüzde 90'ın üzerinde dolulukta olduğunu aktaran Üçüncü, "Bunun dışında sevindirici olan bir diğer durum da ülkemize giriş yapan tırların yüzde 65'i boş giriyor. Buradan yük alarak dönüyor." diye konuştu.