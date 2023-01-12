Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, geçen sene 34,2 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam 2021 yılında 29 milyar dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte bu ülkelere dış satımın yüzde 17,8 arttığına işaret etti.

Söz konusu dönemde, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine en fazla ihracat 10,5 milyar dolarla Irak'a gerçekleşti. Irak'ı 6,7 milyar dolarla İsrail, 3,7 milyar dolarla BAE, 2,4 milyar dolarla Lübnan ve İran izledi.

Aynı dönemde, Suriye'ye 1,5 milyar dolarlık, Katar'a 1,4 milyar dolarlık, KKTC'ye 1,3 milyar dolarlık, Yemen'e 1,1 milyar dolarlık, Suudi Arabistan'a 949,6 milyon dolarlık, Ürdün'e 872,9 milyon dolarlık, Kuveyt'e 636,5 milyon dolarlık, Umman'a 387,6 milyon dolarlık, Bahreyn'e 194,1 milyon dolarlık, Filistin'e 120,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla artış Suudi Arabistan'a

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, 2022'de, 2021'e göre 12 ülkede artarken, 3 ülkede azaldı. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 400,3 ile Suudi Arabistan'a gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Lübnan'a yüzde 64,2, KKTC'ye yüzde 39,3, Katar'a yüzde 31,8, Filistin'e yüzde 26,1, Bahreyn'e yüzde 19,1, Ürdün'e yüzde 16,7, Irak'a yüzde 16,4, BAE'ye yüzde 13,5, İsrail'e yüzde 9,1, İran'a yüzde 6,8, Kuveyt'e yüzde 1,8 ihracat artışı kaydedildi.

Türkiye'nin ihracatı, Suriye'ye yüzde 1,4, Yemen' e yüzde 2,1, Umman'a yüzde 8,9 azaldı.

İstanbul'un bölgeye ihracatı 15 milyar dolara yaklaştı

Orta Doğu ve Körfez ülkelerine 2022'de gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 14,8 milyar dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine gerçekleştirilen dış satımın yüzde 43,3'ünü sırtladı.

Kimya sektörünün ihracatı 5 milyar doları aştı

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına en fazla ihracatı 2022 yılında 5,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi, ardından en fazla dış satım 4,6 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden geldi.

Bu sektörleri, 3,7 milyar dolarla çelik, 2,5 milyar dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 1,9 milyar dolarla mücevher sektörü izledi.