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Ekonomi
İHA 23.06.2023 13:55

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ÖSS birincisi Bakan Yardımcısı

2000 yılında yapılan üniversiteye giriş sınavında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Konyalı Oruç Baba İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 2000 yılında ÖSS sınavında birinci olduğunu Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde öğrendi. İnan, ailesiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ÖSS birincisi Bakan Yardımcısı

İnan’ın başarısı ile ilgili o zamanki gazetelerde ve televizyonlarda "Birinci olduğunu tarlada öğrendi" şeklinde haberler yayınlandı. İnan, "Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Kazanmayı çok hayal ediyordum anacak bu dereceleri alacağımı beklemiyordum" derken, babası Yılmaz İnan, `En büyük hayalim, oğlumun okuyup iyi yerlerde görev yapmasıydı. Oğlumun bu günlerini de gördüğüm için çok mutluyum" diye duygularını dile getirmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ÖSS birincisi Bakan Yardımcısı

Oruç Baba İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’ndeki eğitimini dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding’te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi.

Özel sektörde Konya Şeker’de Torku’nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı.

İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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