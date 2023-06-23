Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında yükseliş

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,20 puan artarak 5.547,46'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 41,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 2,40 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,58 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi pay piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.